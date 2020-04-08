Fabrika işçisinde virüs çıkınca sahibi imalatı durdurdu - Son Dakika

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Fabrika işçisinde virüs çıkınca sahibi imalatı durdurdu
6 saat önce
Bilecik'te bir fabrikada çalışan işçinin Korona virüs Covid-19 şüphesi ile karantina altına alınması sonucu fabrika sahibi kendi isteği doğrultusunda imalatı durdurdu.
Bilecik'te bir fabrikada çalışan işçinin Korona virüs Covid-19 şüphesi ile karantina altına alınması sonucu fabrika sahibi kendi isteği doğrultusunda imalatı durdurdu.
Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de görülen 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının ardından köyde karantina altına alınarak giriş çıkışlar durdurulmuştu. Korona virüs Covid-19 kişinin görüldüğü ailenin 2 çocuğu da Bilecik Devlet Hastanesinde karantina altına alınırken, çocuklardan birinin çalıştığı ve kapı kolu imal eden fabrika yetkililerinin üretimi durdurarak işçilerine karantina izni verildiği öğrenildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:20 Kaynak: İHA
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