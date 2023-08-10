Fabrika işçisini ecel kaldırımda yakaladı - Son Dakika
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Fabrika işçisini ecel kaldırımda yakaladı

10.08.2023 10:45

Bursa'nın Gemlik ilçesinde rampa aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonetin arka kısmında çalıştığı fabrikanın servisini bekleyen bir işçi, duvar ile kamyonet arasında sıkışıp hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Fabrika işçisini ecel kaldırımda yakaladı

Bursa'da kamyonet ile bina arasında sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde rampa aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonetin arka kısmında çalıştığı fabrikanın servisini bekleyen bir işçi duvar ile kamyonet arasında sıkışıp hayatını kaybetti.

"Yok böyle talihsizlik" dedirten kaza Gemlik ilçesine bağlı Eski Pazar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus K. idaresindeki 41 AGJ 789 plakalı otomobil rampa aşağı inerken park halindeki 16 F 7910 plakalı kamyonete çarptı. O sırada kamyonetin arka kısmında duran ve kaldırımda çalıştığı fabrikanın servisini bekleyen 47 yaşındaki Ercan Karaarslan kamyonet ile evin duvarı arasında sıkışıp hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı duvar ile kamyonet arasından çıkarılan Karaarslan'ın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Gemlik Devlek Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Yunus K. polis tarafından gözaltına alınırken talihsiz olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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