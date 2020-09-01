Fabrika işçisinin ektiği kapya biber köylünün umudu oldu

Manisa'da dededen kalma tütün tarlasına bu yıl ilk defa kapya biber ekimi yapan fabrika işçisi Fatih Çalgın, köylünün de umudu oldu. Geliri yüksek olmasından dolayı kapya bibere yönelerek Yuntdağ bölgesinde yaygınlaşmasını sağlayan köylüler, marka olma yolunda ilerliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Bölgesi Davutlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren fabrika işçisi Fatih Çalgın, bu yıl ilk defa ektiği ve halk arasında 'kırmızı biber' olarak bilinen kapya biber ile köylüye alternatif geçim kaynağı oluşturdu. 1970 yılına kadar geçimlerini hayvancılık ile sağlayan, daha sonra ise tütün ekerek geçimlerini sağlayan Çalgın, uzun yıllardır dededen kalma boş tütün tarlalarına kapya biber ekimi yaptı. Fabrikadan kalan zamanlarında kapya biber üretimi ile ilgilenen Çalgın, 9 dönümlük tarlada aldığı verim ile şaşırttı. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bugünlerde kapya cinsi biberlerin hasadına başlayan Çalgın'ın ürettiği kapya biberler 3 liraya kadar alıcı buluyor. Çalgın'ın önderliğinde geliri yüksek olmasından dolayı kapya bibere yönelerek Yuntdağ bölgesinde yaygınlaşmasını sağlayan köylüler de marka olma yolunda ilerliyor.

Tütün ekiminin son bulmasıyla fabrikada çalışmaya başladığını dile getiren Fatih Çalgın, uzun yıllar sonra ilk defa çiftçilik yaptığını söyledi. Çalgın şöyle devam etti:

"Bu sene salçalık ve turşuluk biber ektik. İlk defa hayatımda çiftçilik yapıyorum. Emek verdik emeğimin karşılığını aldım. Bu sene çiftçilikten yana yüzümüz güldü. Daha önce burada tütün ve buğday gibi susuz tarım yapılıyordu. Çok fazla sulu tarım önemsenmiyordu. Ondan sonra fabrika hayatı başladı. Özel bir fabrikada çalışıyorum. Fabrikadan kalan zamanlarımızda çiftçilik yapıyoruz. 9 dönüm ekili alanım var. Bunun 6 dönümü turşuluk, 3 dönümü de salçalık. Salçalık biberin kilosunu 3 liradan, turşuluk biberi ise anlaşmış olduğumuz bir fabrikaya 1,90 liradan veriyoruz. Allah'a şükür verimden de, satışlardan da memnunuz" diye konuştu. - MANİSA