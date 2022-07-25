Fabrika kasasını soyan 4 şüpheli, 97 saatlik görüntü incelenip yakalandı - Son Dakika
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Fabrika kasasını soyan 4 şüpheli, 97 saatlik görüntü incelenip yakalandı

25.07.2022 12:52
Fabrika kasasını soyan 4 şüpheli, 97 saatlik görüntü incelenip yakalandı

BİLECİK'teki mermer fabrikasının kasasından 5 milyon lira değerinde altın ile 500 bin lira çalan 4 kişiyi polis, 97 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek İstanbul'da yakaladı.

BİLECİK'teki mermer fabrikasının kasasından 5 milyon lira değerinde altın ile 500 bin lira çalan 4 kişiyi polis, 97 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek İstanbul'da yakaladı.

Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren mermer fabrikasına, 3 Temmuz'da, mutfak bölümünden giren 4 kişi, fabrika sahibinin odasındaki kasadan 5 milyon liralık altın ve 500 bin lira çalıp kaçtı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bilecik, Bursa, Sakarya ve İstanbul'da yaklaşık 97 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Bilecik'e getirilen şüphelilerden M.A. serbest bırakıldı, T.A., K.A. ve O.A. ise adliyeye sevk edildi.Adliye önünde açıklama yapan fabrikanın avukatı Ağtürk Böke, "Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişiler bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mevcut zararın temini ve tazmini için gerekli işlemler de devam edilmektedir" dedi.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrika kasasını soyan 4 şüpheli, 97 saatlik görüntü incelenip yakalandı - Son Dakika

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