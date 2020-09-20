Fabrika kazan dairesinde patlama: 2 işçi yaralı - Son Dakika

Fabrika kazan dairesinde patlama: 2 işçi yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir örme-dokuma fabrikasının kazan dairesi kısmında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Fabrika kazan dairesinde patlama: 2 işçi yaralı, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir örme-dokuma fabrikasının kazan dairesi kısmında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öğle saatlerinde, Akyazı Küçücek Mahallesi'nde bulunan bir örme-dokuma fabrikasının kazan dairesinde kısmında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Serkan Çetin ve Yunus Osmanoğlu yaralandı. Fabrikada patlama sonrası üretim durdurularak, işçiler dışarı çıkartıldı.  Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan işçileri hastaneye kaldırdı.

Kazan dairesindeki patlama sonrasında fabrikaya da sıçrayan yangını söndürebilmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Patlama, Akyazı, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fabrika kazan dairesinde patlama: 2 işçi yaralı - Son Dakika

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