Fabrika kurmak isteyenlere ücretsiz yer

Başkan Özdemir: "56 parselin 56'sı da fabrika ile dolmuş bir OSB hayal ediyoruz"

SAMSUN - Samsun Havza Belediyesi içerisinden demiryolu geçen ender bulunan organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen iş insanlarına yüzde 100 hibe ile herhangi bir alt yapı, arsa bedeli almaksızın yer tahsisi yapıyor.

Havza Belediyesi istihdamı attıracak, ekonomiye destek olacak projeler üretmeye devam ediyor. 56 fabrika parselinden oluşan Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara Havza Belediyesi yüzde 100 hibe ile hiç bir ücret talep etmeden yer tahsisi yapıyor.

Şu ana kadar 8 firmaya ücretsiz yer tahsisi yaptıklarını söyleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "OSB'de 56 fabrika parselimiz var. Yaklaşık bin dönümlük bir alandır. 10 bin dönüm genişleme alanına sahiptir. İçinden demiryolu geçen ender bir Organize Sanayi Bölgemiz var. Herhangi bir tarım alanına ormanlık alana zararı olmayan tamamen atıl bir bölgede kurulmuş Organize Sanayi Bölgesidir. Şu ana kadar 8 firmaya tahsis yaptık. Bir firmamız üretime başladı. Diğer firmalarımızdan 3 tanesi bu yıl içinde üretime başlayacak. Diğer kalanlar ise 2021 ortalarına kadar üretime başlamış olacaktır" dedi.

"56 parselin 56'sı da fabrika ile dolmuş bir OSB hayal ediyoruz"

Yatırım yapmak isteyen iş insanlarına seslenen Başkan Özdemir ücretsiz yer tahsisi için sadece bir ön şart olduğunu söyledi. Yatırımın, OSB yönetimin belirlediği tarihte faaliyete geçmesi gerektiğini ifade eden Başkan Özdemir, "Burada öncelikle Havza'daki, Samsun'daki bölgemizde yatırımcı iş insanlarımıza sonra da bütün Türkiye'deki yatırımcı iş insanlarına seslenmek istiyorum. Burada hazır bitmiş her şeyi ile dört dörtlük bir Organize Sanayi Bölgemiz vardır. Yüzde yüz hibe ile herhangi bir alt yapı, arsa bedeli almaksızın dilediğiniz parseli tahsis ediyoruz. Sadece bir ön şartımız var. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak belirleyeceğimiz tarihte yatırımın faaliyete geçmesi ve kapalı alanlarının bizim belirlediğimiz metrekarede olması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir ücret talebimiz yoktur. İnşallah Samsun'a 56 parselin 56'sı da fabrika ile dolmuş bir OSB hayal ediyoruz. Bununda hazırlıklarını bitirmiş durumdayız. Organize Sanayi Bölgemiz son 3 yılda büyük bir ivme yakaladı. Uzun zaman altyapı ile uğraşıldı. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yatırımcıya yer yetmiyorsa genişleme talebini karşılayacak durumdayız. Pandemi dönemi olmasına rağmen istihdam oluşturacak yatırımları Havza'da daha sık konuşacağımızı daha sık temel atacağımız umuyorum" diye konuştu.

Havza Organize Sanayi Bölgesinde demir döküm işi yapan özel bir firmada genel müdür olan Mustafa Bakır ise, "2019 yılında Havza Organize Sanayi Bölgesinde yetkililerin onayı ile birlikte yer tahsisi aldık. 2019 yılının Aralık ayında binamızı ve makine ekipmanlarını yerleştirerek üretime başladık. Deneme süremizi ise ocak ayında tamamladık. Bugüne kadar geçen 5 aylık süre içerisinde toplamda 2 milyon euroluk ihracat yaptık. Sene sonunda bu rakam 4 milyon eurolara ulaşacaktır. Tabii, bu süreç içerisinde yaşadığımız bir pandemi dönemi var. Bu dönemin etkilerini çok kısa sürede atlattık. Bu yatırımı Havza'da yapmamızın en büyük faktörü bölgedeki yöneticilerdir. Bu işi burada daha kolay ve hızlı bir şekilde hayata geçirebileceğimizi anladık. Havza Organize Sanayi Bölgesi alternatif olarak gezdiğimiz diğer bölgelere göre alt yapılarını tamamlamış, yatırımcı için kendi tarafına düşen yükleri üstlenmiş. Tamamen hazır durumda olduğu için bu bölgeyi tercih ettik" şeklinde konuştu.