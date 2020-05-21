Fabrika, okul, AVM ve restoranlarda sosyal mesafe ile doluluk sensörlerle yönetilecek - Son Dakika

Fabrika, okul, AVM ve restoranlarda sosyal mesafe ile doluluk sensörlerle yönetilecek

19 salgını sonrasında tüm dünya yeni şartlara uyum sağlamaya çalışırken, sosyal mesafe kuralı, bir lokasyondaki kişi sayısı, ortamın sıcaklık, hava kalitesi vb toplum sağlığı için büyük önem taşıyor.

Fabrika, okul, AVM ve restoranlarda sosyal mesafe ile doluluk sensörlerle yönetilecek, System.String[]

COVID-19 salgını sonrasında tüm dünya yeni şartlara uyum sağlamaya çalışırken, sosyal mesafe kuralı, bir lokasyondaki kişi sayısı, ortamın sıcaklık, hava kalitesi vb toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. Salgınla mücadele için geliştirilen sensör temelli teknolojik çözümler, toplu kullanıma açık alanlarda sosyal mesafe kuralını denetleyip, ihlal edenleri anlık olarak uyaracak.

Toplam vaka sayısının 5 milyonu aştığı COVID-19 salgınında dünyanın büyük bölümünde yeni bir evreye geçiliyor. Salgınının kontrol altına alındığı ve bulaşıcılığının azaldığı ülkelerde normalleşme sinyalleri verilirken salgının tekrar yayılımını önlemek için maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerekiyor.Sosyal mesafenin fabrika, okul, hastane, AVM, kafe ve restoran gibi alanlarda düzenli olarak nasıl ölçüleceği zihinlerde soru işareti oluştururken çözüm yine teknoloji şirketlerinden geldi.

Londra'daki kırmızı otobüslerin yakıt tüketiminin takibinden, Kanada'daki orman yangınları için erken uyarı sistemine kadar pek çok noktada nesnelerin interneti adı verilen (IoT) sensörler aracılığıyla çözüm geliştiren, NetOP Teknoloji şirketi, sosyal mesafe kuralının denetlenmesini sağlayan çözümleri kullanıma sundu. Sensör temelli teknolojiler geliştiren şirketin, masa doluluk oranı sensöründen vücut ısısı sensörüne, ortamın hava kalitesini ölçen sensörlerden kapalı alanda kaç kişinin bulunduğunu ölçen sensörlere, sosyal mesafe bilekliğinden akıllı mesafe alarm sensörü gibi teknolojik ürünleri bulunuyor.

Sosyal mesafeye uymayanlar için alarmlar devrede

Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme döneminde uyulması gereken en önemli kural olarak belirtilen sosyal mesafe, toplum sağlığı ve virüsün tekrar yayılımını engellemek için hayati bir öneme sahip.

Özellikle zaman zaman sosyal mesafenin kaybolduğu market ve pazar yerlerinde, geliştirilen sensörler kişiler arası uzaklığı gerçek zamanlı ölçerek ihlal edildiği durumlarda sesli ve ışıklı alarmları devreye sokuyor. Aynı zamanda sosyal mesafe bilekliğiyle de kişinin kapalı alanı paylaştığı diğer kişilerle sosyal mesafeye uyulmaması durumunda uyarılar yapılıyor.

Kafe ve restoranlarda doluluk sensörleri iş başında

Kapalı alanlarda sosyal mesafenin yanı sıra doluluk oranı da dikkat edilmesi gereken diğer husus. Bu noktada geliştirilen sensörlerle kapalı alanlardaki aktif kişi sayısı ölçülerek yeni girişler önlenecek. Kafe ve restoran gibi alanlarda ise masalardaki doluluk oranı ve sosyal mesafe takip edilerek gerekli uyarıların yapılması sağlanıyor. Geliştirilen sensör teknolojisinde günde yüzlerce müşteriyle temas eden çalışanlar da unutulmadı. Akıllı mesafe alarm sensörü ile çalışanlar ile müşteriler arasındaki mesafe düzenli olarak denetlenerek ihlal edilmesi durumunda uyarı verilebilecek.

Evde karantina, IoT teknolojisiyle denetim altında

COVID-19 hastalarının büyük bir bölümü hastalığın hafif seyri nedeniyle evde tedavi altına alınıyor. IoT çözümlerinden biri olan EvdeKal sensörü ile karantina kurallarına uyulup uyulmadığı uzaktan takip edilebiliyor. Tedavi gören hastaların yanı sıra risk gurubundaki kişiler için de tercih edilen sensörler; küçük boyutlu, su geçirmeyen ve uzun ömürlü bir pile sahipken çıkarılamayan bir kayışı bulunuyor. Kesilip atılması durumunda ise yetkililere uyarı veriyor.

Sağlık çalışanları, yalnız yaşayanlar, bakım evi konukları ve toplu taşıma araçlarında çalışan şöförler gibi risk altındaki diğer kesimler için geliştirilen vücut ısısı sensörü ise yeni tip koronavirüsün en yaygın belirtisi olan vücut ateşin, belli aralıklarla ölçerek kişiyi bilgilendiriyor.

"Covid-19 ile mücadele çözümlerini Türkiye pazarına sunmaktan dolayı gururluyuz"

IoT temelli teknolojileri 50'den fazla ülkeye ihraç eden Hollanda merkezli NetOP Teknoloji, IoT alanındaki çözümlerini, ülkemizin yüzde 100 Türk sermayeli en büyük SAP İş Ortağı Detaysoft ortaklığı ile Türkiye'de ve tüm dünyada yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olan Covid-19 ile mücadele çözümlerini Türkiye pazarına sunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Detaysoft Genel Müdürü ve NeTOP Teknoloji Yönetici Ortağı Alkin Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Güvende ve sağlıklı kalmak için sunduğumuz IoT çözümleri, başkalarıyla etkileşimde bulunulan başta AVM, okul, fabrika, hastane, havalimanı ve iş yerleri olmak üzere, yeni normale alışmaya çalışan tüm dünyanın ajandasında yer alan önemli bir konu. Biz Detaysoft olarak bu çözümleri sunmanın yanı sıra, yine NetOP Teknoloji iş birliği ile bugün en önemli gündemimiz olan Covid-19 önlemleri kapsamında akıllı sağlık uygulamalarından başlayarak işletmelerin Endüstri 4.0 dönüşümleri, akıllı şehirler, akıllı havalimanları, akıllı tarım, akıllı lojistik gibi pek çok alanda geliştirilen sensörlerin tasarımından üretimine, yönetim platformlarından verilerinin analiz edildiği yapay zeka katmanlarına kadar uçtan uca anahtar teslim projeler yürütüyoruz. Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezimiz ve yerli teknoloji çözümlerimizle, TÜBİTAK projeleri ve üniversite iş birlikleri ile yazılım ihracatına odaklıyız." - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fabrika, okul, AVM ve restoranlarda sosyal mesafe ile doluluk sensörlerle yönetilecek - Son Dakika Ekonomi

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