Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu

01.06.2022 00:57
Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 1 işci hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 1 işci hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralıların kimlikleri belli olurken ölen kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazanı 13.00 sıralarında patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken yaralanan diğer 5 kişinin Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49) oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat da bilgi almak için olay yerine geldi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Starwood, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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