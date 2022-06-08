Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi

08.06.2022 11:32

Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi Bursa'nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi.

Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi. Bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun'un ardından ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastahanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Bünyamin Hiçyılmaz'da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan Starwood Orman Ürünleri fabrikasının kazanı 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında, bakım işçisi Aydın Toprak ve enkaz altında kalan Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 5 kişi, Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz ve Sebahattin Eren ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şehir Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavisi devam eden Bünyamin Hiçyılmaz (25)'da bugün hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi

YORUMLAR
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2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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