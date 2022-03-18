Fabrika sahasında kalan arsalarına tel örgülerin arasından girdiler - Son Dakika

İZMİT'te, 1700 metrekarelik arsalarının 932 metrekarelik kısmının otomobil fabrikası sahasında kaldığını belirleyerek davacı olan Parlak Ailesi, mahkemeyi kazandı. Tel örgülerin arasından arsalarının bulunduğu kısma giren aile üyeleri, buralar için kira ödenmesini veya satın alınmasını istedi. Karara itiraz ettiklerini belirten fabrika yöneticisi, hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Kentte yaşayan Parlak Ailesi, Alikahya Durhasan Mahallesi'ndeki bir otomobil fabrikasının, Ayvalık mevkisindeki kendilerine ait arsanın bir kısmını işgal ettiğini belirledi. Bölgedeki 1700 metrekare arsanın 932 metrekaresinin fabrika tarafından işgal edildiğini mahkeme yoluyla tespit eden aile, 2018 yılında işgalin sonlandırılması amacıyla dava açtı. Kocaeli 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Aralık 2021 tarihli kararında, işgalin sonlandırılıp arazinin aileye teslim edilmesine karar verildi.