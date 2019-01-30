Fabrika Sahibi Yangına Müdahale Ederken Canından Oldu
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye
Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasında yangın çıktı. Dumanları gören firma sahibi Yaşar
Seçgin, çatıya çıkarak yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada çatının üzerinde havalandırma için bırakılan plastik bölüme basan Seçgin metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işyeri sahibinin yardımına çalışanlar yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yaşar Seçgin'ni Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Seçgin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan fabrikaya gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayı duyup hastaneye gelen Yaşar Seçkin'in yakınları ölüm haberiyle yıkıldı.
(Seyfettin Aras/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:06 Kaynak: İHA
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