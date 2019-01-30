Son Dakika Haberleri: Fabrika Sahibi Yangına Müdahale Ederken Canından Oldu

Fabrika Sahibi Yangına Müdahale Ederken Canından Oldu

1 saat önce

Fabrika sahibi yangına müdahale ederken canından olduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Fabrika sahibi yangına müdahale ederken canından oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasında yangın çıktı. Dumanları gören firma sahibi Yaşar Seçgin, çatıya çıkarak yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada çatının üzerinde havalandırma için bırakılan plastik bölüme basan Seçgin metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan iş yeri sahibinin yardımına çalışanlar yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yaşar Seçgin'i Devlet Hastanesi'ne götürdü. Seçgin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan fabrikaya gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayı duyup hastaneye gelen Yaşar Seçkin'in yakınları ölüm haberiyle yıkıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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