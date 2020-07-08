Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tutuklandı, babası serbest kaldı - Son Dakika

Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tutuklandı, babası serbest kaldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında gözaltına alınan fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderilirken, fabrikanın ortaklarından olan 75 yaşındaki babası ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında gözaltına alınan fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderilirken, fabrikanın ortaklarından olan 75 yaşındaki babası ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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3 Haziran Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın meydana gelmesinde ilk etapta kusur ve ihmali bulunduğu değerlendiren fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel usta başı H.A.V., genel usta başı E.Ö. ile iş güvenliği uzmanı A.B. gözaltına alınmış ve daha sonrasında ise Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


2 fabrika sahibi sabah saatlerinde gözaltına alındı


Soruşturmanın devamında ise fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüpheliler başta olmak 100'ün üzerindeki diğer çalışanlardan alınan beyanların birbirleri ile örtüşmesi ve bir bütün halinde değerlendirildiğinde ise işverenin alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak, iş güvenliğini işçinin inisiyatifine ve özenine bırakmadan, tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlüğünün de bulunduğu dikkate alındığında söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilerek sabah saatlerinde fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ile 75 yaşındaki babası A.R.E.C. gözaltına alınmıştı.


Yaşar Coşkun tutuklandı, babası serbest kaldı


Sağlık kontrollerinden geçirilerek Hendek Adalet Sarayı'na getirilen ve ifade işlemleri tamamlanan fabrika sahibi Yaşar Coşkun tutuklanma, babası A.R.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kalma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Burada hakim karşısına çıkan Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası A.R.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Patlama olayında tutuklu sayısı 5'e yükseldi


Öte yandan, dün gece saatlerinde fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel usta başı H.A.V., genel usta başı E.Ö. ile iş güvenliği uzmanı A.B.'nin tutuklama kararının ardından fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un da tutuklanmasıyla birlikte patlama olayına ilişkin tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim ve Basın Sözcülüğü Bürosu ise yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmanın bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmekte olduğunu duyurdu. - SAKARYA

Yaşar Coşkun, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tutuklandı, babası serbest kaldı - Son Dakika
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