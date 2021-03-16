Fabrika sahibinin asistanından şoke eden iddia - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada, müşteki olarak dinlenen sanık Y.C.'nin asistanı M.T. beyanda bulunduktan sonra taraf avukatları arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya dahil olan asistan M.T., "Y.C. kaçtı, beni 23 yaşındaki oğlu kurtardı" dedi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının 2'nci günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı. Davanın bugünkü duruşmasında ise müştekiler dinlenmeye başlandı. Müştekilerden sanık Y.C.'nin asistanı olan M.T. ifadesinde, patlamada lavaboya saklandıklarını, sanık Y.C.'nin lavaboya kadar geldiğini, içeriye baktıktan sonra da gittiğini belirtti.

"BİZİ ORADAN ÇIKARMADI"

Y.C.'nin asistanı M.T., "Y.C.'nin sekreteri olarak çalışıyordum. Olay anında üst kattaydım. Patlamada masanın altına saklandım. Masadan kalktığımda tüm camlar kırıktı ve her yer toz içerisindeydi. Biz patlamada lavaboya saklandık ve Y.C. lavaboya kadar geldi içeri baktı ve gitti, bizi oradan çıkartmadı. Sadece Y.C.'den şikayetçiyim çünkü bütün sorumluluk ondaydı" dedi.

TARTIŞMA YAŞANDI

M.T.'nin ifadesinin ardından taraf avukatları arasında sözlü tartışma başladı. Fabrikada hayatını kaybedenlerin yakınları ve patlamadan yaralananlarında dahil olduğu tartışmada, sanık avukatlarına yönelen M.T., sanık Y.C.'nin kaçtığını, kendisini ise Y.C.'nin 23 yaşındaki oğlunun kurtardığını iddia etti. Tartışma sebebiyle verilen ara sonrasında duruşmaya devam edildi.

Aranın ardından devam eden duruşmada M.T., sanık avukatının sorusu üzerine, "H.C., Y.C.'nin oğludur. Biz lavaboya girdiğimizde H.C.'nin başı kanıyordu. Daha sonra Y.C. gelip seslendi, 'lavabodayız' dedim. Kendisi geldi, baktı ve gitti. Sonra tekrar patlama oldu. H.C.'ye telefon geldi. 'Çıkıyoruz' dedi ve çıktık" ifadelerini kullandı.

(İHA)