FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER - Son Dakika
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FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER

17.04.2022 09:15

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki oto filtre fabrikası 2004 yılında kapanırken, işsiz kalan 269 işçi tazminatlarını alabilmek için davacı oldu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki oto filtre fabrikası 2004 yılında kapanırken, işsiz kalan 269 işçi tazminatlarını alabilmek için davacı oldu. Açtıkları davaları kazanan, alacakları milyonlarca lirayı bulan işçiler, umutlarını fabrikanın satılmasına bağladı. Gebze İcra Dairesi tarafından fabrika 155 milyon lira bedelle satışa çıkarılırken, işçiler fabrikanın satılması durumunda 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecek.

Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde oto filtre üretimi yapan bir fabrika, 2001 yılında mali sorunlar yaşayarak işçilerin maaşlarını ve sosyal haklarını ödeyemedi. İşçilerle alacaklarını ödeme taahhüdü vererek anlaşan fabrika, isim değiştirerek üretime devam etti. Ancak mali sorunlar çözülemediği için 2004 yılında fabrika kapandı, 269 işçi işsiz kaldı.

FABRİKA ARAZİSİ BÖLÜNEREK KİRAYA VERİLDİ

Bir süre sonra fabrika arazisini parsel parsel bölen işveren, bölümleri farklı firmalara kiraladı. Taahhüt edilen hiçbir şeyi alamayan işçiler durumu mahkemeye taşıyarak, açtıkları tüm davaları kazandı. Ancak yine de 269 işçinin hiçbirine ödeme yapılmadı. Mahkeme sürecinin sonlanmasının ardından fabrika arazisi, içerisindeki tesis ve binalarla birlikte Gebze İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Ancak yıllar boyunca düzenlenen ihalelere katılan hiç kimse olmadı. Fabrika 21 Haziran'da 154 milyon 465 bin 641 TL muayyen bedelle açık artırma usulüyle tekrar satışa sunulacak.

SATIŞ 21 HAZİRAN'DA

Fabrikada 25 yıl çalışan Hüseyin Turna, 1977 yılının Nisan ayında bu fabrikada işçi olarak iş başı yaptım. 2002 yılına kadar 25 sene 56 gün çalıştım. Fakat fabrika kapanınca biz mağdur olduk. Tazminatımızı alamadık. Paralarımızı alamadık. Mahkemelik olduk. Sendikanın avukatları bizi belirli bir yere kadar getirdi. Sonra bıraktılar. Sendika da bizi bıraktı. Ondan sonra başka bir avukatla anlaştık. O avukat beyle neredeyse 20 senedir birlikteyiz. Alacağız, satacağız derken bu zamana kadar geldi. Benimle birlikte 269 kişi bu şekilde mağdur durumda bekliyor. Şimdi önümüzdeki 21 Haziran'da icra yoluyla satış olacağı söylendi. Biz de 'Sonuç ne olacak' diye merak ediyoruz. Burayı alacak müşteriler varsa buyursunlar, bize de yardımcı olsunlar. Hep beraber kurtulalım dedi.

Fabrikada 10 yıl çalışan Halise Yılmaz, 1990 yılından 2000 yılına kadar burada çalıştım. Alacaklarım tamamıyla kaldı. Bugüne kadar hiç para almadık. Şu anda fabrika kiracılarla dolu. Biz birinci sırada alacaklılar olmamıza rağmen tazminatımızı alamıyoruz. Bu kiraların nereye ödendiğine dair hiçbir bilgimiz yok. 21 Haziran'da icra yoluyla Gebze Adliyesi'nde satışımız var. Tüm Kocaeli'deki işverenlerin muhakkak Gebze Adliyesi'ne gelip, bu fabrikayı almalarını bekliyoruz diye konuştu.

Parasını alamayan işçilerden Necla Cengizer de Benim 6 yıllık alacağım var. Bir an önce bu fabrikanın satılmasını ve parama kavuşmayı istiyorum. Herkes parasını almak istiyor. Artık biz yıldık. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bir an önce satılsın ve herkes rahat etsin dedi.

FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER
FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER
FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER
FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER
FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER
FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: FABRİKA SATILIRSA 18 YIL SONRA TAZMİNATLARINI ALABİLECEKLER - Son Dakika
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