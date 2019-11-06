Son Dakika Haberleri: Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta, fabrika servis minibüsünün yönlendirme levhasının direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, fabrika servis minibüsünün yönlendirme levhasının direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ahmet Kar idaresindeki 46 S 0771 plakalı fabrika servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı alt geçit girişindeki yönlendirme levhasının direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 9 işçi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ahmet Kar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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