Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta, fabrika servis minibüsünün yönlendirme levhasının direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Ahmet Kar idaresindeki 46 S 0771 plakalı fabrika servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı alt geçit girişindeki yönlendirme levhasının direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 9 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.