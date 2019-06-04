Fabrika yangını (1)
1 saat önce
- Çıkan yangından detaylar İtfaiye ekiplerinin müdahalesi SAKARYA - Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:26 Kaynak: AA
- Çıkan yangından detaylar İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi SAKARYA - Erenler
ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Batağa saplanan yavru köpeği vinçle kurtardılar
Aydos Ormanı'nda yangın
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor
YSK'nın olay yaratan kararına Erdoğan'dan ilk yorum: Yanlış anlaşılma var, itirazımızı yaptık