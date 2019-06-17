Fabrika yangını
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altını alınmaya çalışılıyor.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:58 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altını alınmaya çalışılıyor. Yenice
Mahallesi D-400 kara yolundaki bir bisiklet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Mersin ve Adana
'dan itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangını haber alan firma yetkilileri de olay yerine gelerek, üzüntüyle alevleri izledi.
Yangın söndürülmeye çalışılıyor.
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