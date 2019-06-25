Son Dakika Haberleri: Fabrika yangını (2)
Son Dakika Güncel Haber

Fabrika yangını (2)

37 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürüldü. (2)
Fabrika yangını (2)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Şahinbey, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu Kaçak çalıştırılan yatılı kursta taciz iddiasına tutuklama Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabrika yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]