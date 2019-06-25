Fabrika yangını (2)
37 dakika önce
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:04 Kaynak: AA
'in merkez Şahinbey
ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürüldü. (2)
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