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Fabrika yangını

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Ambulans ve itfaiye araçlarından görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesindeki pet, plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Ambulans ve itfaiye araçlarından görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesindeki pet, plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Fabrika yangını
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:02 Kaynak: AA
İtfaiye, Güncel
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