Fabrika yangını (2) - SAKARYA
1 saat önce
- Çıkan yangından detaylar İtfaiye ekiplerinin müdahalesi SAKARYA - Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:47 Kaynak: AA
- Çıkan yangından detaylar İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi
SAKARYA - Erenler
ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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