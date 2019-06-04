Son Dakika Haberleri: Fabrika yangını (2) - SAKARYA
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Fabrika yangını (2) - SAKARYA

1 saat önce

- Çıkan yangından detaylar İtfaiye ekiplerinin müdahalesi SAKARYA - Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

- Çıkan yangından detaylar
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
SAKARYA - Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Fabrika yangını (2) - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:47 Kaynak: AA
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