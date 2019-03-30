Fabrika Yangını Havadan Böyle Görüntülendi
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Yangın esnasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, alevlere müdahale sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için İstanbul
, Kocaeli, İzmit
, Körfez
, Derince
, Çayırova
ve Darıca
'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çok sayıda sağlık ekibi hazır bekletildi. Yangın esnasında fabrika içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle patlamaların meydana geldiği bölgede ekipler geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bölgede bulunan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan, alevler havadan görüntülendi.
(Hakan Öztürk - Murat Kanber/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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