Son Dakika Haberleri: Fabrika yangını - Soğutma çalışması devam ediyor
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Fabrika yangını - Soğutma çalışması devam ediyor

46 dakika önce

Yangının çıktığı fabrikanın dış görüntüsü Fabrikadan yükselen duman görüntüleri İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler Yandığının devam ettiği alanlardan detaylar İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma araçlarından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep'teki plastik fabrikasında...

Fabrika yangını - Soğutma çalışması devam ediyor, System.String[]
Yangının çıktığı fabrikanın dış görüntüsü
Fabrikadan yükselen duman görüntüleri
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler
Yandığının devam ettiği alanlardan detaylar
İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma araçlarından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep'teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 07:59 Kaynak: AA
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