Fabrika yangını - Soğutma çalışması devam ediyor
46 dakika önce
Yangının çıktığı fabrikanın dış görüntüsü Fabrikadan yükselen duman görüntüleri İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler Yandığının devam ettiği alanlardan detaylar İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma araçlarından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep'teki plastik fabrikasında...
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 07:59 Kaynak: AA
Yangının çıktığı fabrikanın dış görüntüsü
Fabrikadan yükselen duman görüntüleri İtfaiye
ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler
Yandığının devam ettiği alanlardan detaylar
İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma araçlarından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep
'teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Tofaş Türkiye'de üretime 21 gün ara verdi Yangında mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı Gaziantep'te korkutan fabrika yangını Kalın-Jeffrey görüşmesinin detayları sızdırıldı: ABD kabul etti ama adım atmak istemiyor