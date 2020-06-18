Fabrika yangının nedeni belli oldu - Son Dakika

Fabrika yangının nedeni belli oldu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde sunta ve orman ürünleri fabrikasında çıkan yangının, pres bölümünde kullanılan yağın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde sunta ve orman ürünleri fabrikasında çıkan yangının, pres bölümünde kullanılan yağın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.

Kayseri OSB 20. cadde üzerinde bulunan bir sunta ve orman ürünleri fabrikasında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, durumun bildirilmesiyle birlikte çok sayıda Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yangına müdahale etmişti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu büyümeden kontrol altına alınmış, fabrikada maddi hasar oluşmuştu.

Yapılan incelemelerde yangının, pres bölümünde kullanılan yağın alev alması sonucu meydana geldiği öğrenildi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı

Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı