Fabrika Yangınında 2 Milyon TL'lik Maddi Zarar Meydana Geldi
54 dakika önce
İZMİR'in Torbalı ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangında, 2 milyon liralık maddi zarar meydana geldi.
İZMİR'in Torbalı
ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangında, 2 milyon liralık maddi zarar meydana geldi.
Yoğurtçular Mahallesi 6441 Sokak'ta kurulu bulunan plastik fabrikasında, dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, plastik fabrikası kullanılmaz hale geldi.
İşletme sahibi Mustafa Kızıltepe
, maddi zararının yaklaşık 2 milyon TL olduğunu ileri sürdü.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:56 Kaynak: DHA
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