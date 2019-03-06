Son Dakika Haberleri: Fabrika Yangınında 2 Milyon TL'lik Maddi Zarar Meydana Geldi

Fabrika Yangınında 2 Milyon TL'lik Maddi Zarar Meydana Geldi

53 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangında, 2 milyon liralık maddi zarar meydana geldi.

Fabrika Yangınında 2 Milyon TL'lik Maddi Zarar Meydana Geldi, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangında, 2 milyon liralık maddi zarar meydana geldi.

Yoğurtçular Mahallesi 6441 Sokak'ta kurulu bulunan plastik fabrikasında, dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, plastik fabrikası kullanılmaz hale geldi.

İşletme sahibi Mustafa Kızıltepe, maddi zararının yaklaşık 2 milyon TL olduğunu ileri sürdü. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Torbalı, İzmir, Güncel
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