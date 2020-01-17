Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü

6 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan bir dış cephe ısı yalıtım ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi. Yangında fabrika simsiyah dumana ve alevlerde teslim oldu. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangında fabrika içerisindeki plastik, köpük ve makineler tamamen küle dönerken, işçiler yangından yara almadan kurtuldu. Bazı işçiler ise gözyaşlarına hakim olamadılar. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yanındaki boya fabrikası ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülmesiyle büyük bir facia önlendi.

(Erdi Demür/İHA)

Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü

Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili" komşu ilde yan sanayi için OSB'ye talepleri artırdı
Çöp kamyonundan çıkan ceset soruşturmasında sır perdesi aralanıyor (2) Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:36:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]