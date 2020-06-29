Fabrika yangınında itfaiye erleri dumandan etkilendi - Son Dakika

Fabrika yangınında itfaiye erleri dumandan etkilendi

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları yapılan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları yapılan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye erlerinin yoğun çabaları sonucu tamamen söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin, soğutma çalışmaları başlatıldığı sırada çıkan yoğun dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri ambulaslarda dumandan etkilenen itfaiye erlerine oksijen verdi. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine kaldırılan itfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye erlerinin kimyevi madde soludukları için hastanede müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış sebebinin öğrenilmesi için soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:12 Kaynak: İHA

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