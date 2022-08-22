İplik üretimi yapılan fabrikada yangın (1)

Yangını söndürme çalışmaları UŞAK - Uşak Organize Sanayi Bölgesinde iplik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (1)

Kaynak: AA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

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