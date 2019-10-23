Son Dakika Haberleri: Fabrika yatırımını hızlandıran Besel, ciroyu %30 artıracak
Son Dakika Ekonomi Fabrika yatırımını hızlandıran Besel, ciroyu %30 artıracak

Fabrika yatırımını hızlandıran Besel, ciroyu %30 artıracak

34 dakika önce

Besel Foil Genel Müdürü Ziya Kaya, 85 ülkeye ihracat yapan şirketin fabrikada yatırımlarını hızlandırdığını vurgulayarak, 2019 yılı sonunda cirolarını yüzde 30'un üzerinde artırarak 400 milyon TL ulaşacaklarını ifade etti.

Fabrika yatırımını hızlandıran Besel, ciroyu %30 artıracak, System.String[]

Besel Foil Genel Müdürü Ziya Kaya, 85 ülkeye ihracat yapan şirketin fabrikada yatırımlarını hızlandırdığını vurgulayarak, 2019 yılı sonunda cirolarını yüzde 30'un üzerinde artırarak 400 milyon TL ulaşacaklarını ifade etti.

Ziya Kaya, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:59 
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