Fabrika yatırımını hızlandıran Besel, ciroyu %30 artıracak
34 dakika önce
Besel Foil Genel Müdürü Ziya Kaya, 85 ülkeye ihracat yapan şirketin fabrikada yatırımlarını hızlandırdığını vurgulayarak, 2019 yılı sonunda cirolarını yüzde 30'un üzerinde artırarak 400 milyon TL ulaşacaklarını ifade etti.
Besel Foil Genel Müdürü Ziya Kaya, 85 ülkeye ihracat yapan şirketin fabrikada yatırımlarını hızlandırdığını vurgulayarak, 2019 yılı sonunda cirolarını yüzde 30'un üzerinde artırarak 400 milyon TL ulaşacaklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:59
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