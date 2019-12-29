Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kayseri'de bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kayseri'de bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada işçiler akşam yemeğinde kıymalı-patatesli ve mercimek çorbası yedi. Akşam yemeğinden bir süre sonra işçilerden bazılarında bulantı ve mide ağrısı oldu. 12 işçi fabrikaya sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.


Hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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