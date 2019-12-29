Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kayseri'de bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kayseri'de bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada işçiler akşam yemeğinde kıymalı-patatesli ve mercimek çorbası yedi. Akşam yemeğinden bir süre sonra işçilerden bazılarında bulantı ve mide ağrısı oldu. 12 işçi fabrikaya sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi
Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi Polis alarma geçti! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi

Son Dakika Haberleri
04:29 İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü (4) - Son Dakika
04:18 BMGK'den Somali'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika
04:16 Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclise çağrı yapıldı - Son Dakika
03:54 ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne saldırısı: 25 ölü, 51 yaralıÖLÜ VE YARALI SAYISI - Son Dakika
03:20 İzmir'de peş peşe 2 cinayet - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 04:35:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]