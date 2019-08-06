Son Dakika Haberleri: Fabrikada amonyaktan etkilenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı (2)
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Fabrikada amonyaktan etkilenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı (2)

3 saat önce

4 İŞÇİ TABURCU EDİLDİ, 23'Ü TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINDAİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk fabrikasının soğuk hava deposundan sızan amonyaktan etkilenip hastaneye kaldırılan işçilerden 4'ü taburcu edildi.

Fabrikada amonyaktan etkilenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı (2), System.String[]

4 İŞÇİ TABURCU EDİLDİ, 23'Ü TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINDA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk fabrikasının soğuk hava deposundan sızan amonyaktan etkilenip hastaneye kaldırılan işçilerden 4'ü taburcu edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 işçi ile İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne götürülen 14 işçinin ise tedbir olarak hastanede gözlem altına tutulduğu bildirildi.
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, işçilerin hafif etkilendiği, amonyak etkilenmesinde görülen ve asıl tehlikeli olan göz ve ağız yanması gibi şikayetlerin bulunmadığı, kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kimsenin olmadığı bildirildi. Hastane yetkilileri, tedavileri tamamlanan 14 işçinin tedbir olarak hastanede gözlem altında tutulduğu da kaydetti.
Fabrikada üretim dururken, sızıntının meydana geldiği soğuk hava deposunda teknik ekiplerin çalışma yaptığı ve fabrikanın amonyaktan arındırılması için çalışmaların da sürdüğü bildirildi.
Davut CAN- Doğan ÇİZMECİ/ İZMİR,


Kemalpaşa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
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