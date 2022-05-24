Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı - Son Dakika
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Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı

24.05.2022 12:03
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ufak çaplı yangın çıktı. İşçilerden 2'sinin hafif şekilde yaralandığı olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından meydana gelen yangını kontrol altına aldı. Yaralı işçiler ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü AHŞAP FABRİKASINDA PATLAMA: 2 HAFİF YARALI AHŞAP FABRİKASINDA PATLAMA: 2 HAFİF YARALI
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Patlama, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı - Son Dakika
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