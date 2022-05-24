Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı

24.05.2022 18:54

Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ufak çaplı yangın çıktı. İşçilerden 2'sinin hafif şekilde yaralandığı olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından meydana gelen yangını kontrol altına aldı. Yaralı işçiler ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Muğla'da depo yangını korkuttu Muğla'da depo yangını korkuttu Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Patlama, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:00:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement