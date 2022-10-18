Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı - Son Dakika

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