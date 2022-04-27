Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü - Son Dakika
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Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü

27.04.2022 12:14
Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü

Kocaeli'de bir kimya fabrikasında çalışan yabancı uyruklu işçi, üzerine makine kapağının düşmesi neticesinde yaralandı.

Kocaeli'de bir kimya fabrikasında çalışan yabancı uyruklu işçi, üzerine makine kapağının düşmesi neticesinde yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Başiskele ilçesinde bulunan Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde bulunan Polen Kimya isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan yabancı uyruklu işçinin üzerine makine kapağı düştü. Olayı gören diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza geçiren işçinin, itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan çalışma arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Başiskele, İtfaiye, Kocaeli, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü - Son Dakika


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