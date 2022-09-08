Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

08.09.2022 20:31
Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP'te inşaat halindeki bir fabrikada çelik iskele platformunun çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı.

GAZİANTEP'te inşaat halindeki bir fabrikada çelik iskele platformunun çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bir fabrika binasında işçilerin çalıştığı sırada çelik iskele platform çöktü. Gürültüyü duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 işçinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Abdullah Yüzbaşı (44), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı işçilerden Mustafa Çiçek'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Gaziantep'te 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi Gaziantep'te 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Antalya'da ziyaretlerde bulundu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:17 Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 20:36:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement