FABRİKADA ÇELİK PLATFORM ÇÖKTÜ 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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FABRİKADA ÇELİK PLATFORM ÇÖKTÜ 1 ÖLÜ, 4 YARALI

08.09.2022 21:52

GAZİANTEP'te inşaat halindeki bir fabrikada çelik iskele platformunun çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı.

GAZİANTEP'te inşaat halindeki bir fabrikada çelik iskele platformunun çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bir fabrika binasında işçilerin çalıştığı sırada çelik iskele platform çöktü. Gürültüyü duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 işçinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Abdullah Yüzbaşı (44), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaralı işçilerden Mustafa Çiçek'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Gaziantep'te inşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı Gaziantep'te inşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FABRİKADA ÇELİK PLATFORM ÇÖKTÜ 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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