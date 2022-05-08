Son dakika 3. sayfa: Döküm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Döküm fabrikasında yangın çıktı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen fabrika yangını güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle söndürülen yangın 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.