Fabrikada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Fabrikada çıkan yangın korkuttu

17.07.2022 14:24
Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Fabrikanın pamuk deposunda çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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