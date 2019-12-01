Son Dakika Haberleri: Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Havadan görüntüler
Son Dakika Güncel Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Havadan görüntüler - Son Dakika

Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Havadan görüntüler

6 saat önce

Fabrika yangınından drone görüntüleri Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fabrika yangınından drone görüntüleri Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.

Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Havadan görüntüler

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:45 Kaynak: AA
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