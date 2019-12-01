Son Dakika Haberleri: Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (4)
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Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (4)

6 saat önce

Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Beton mikserinin söndürme çalışmasına destek vermesi Fabrikanın yanan bölümünden görüntüler Çevreden detaylar Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Beton mikserinin söndürme çalışmasına destek vermesi

Fabrikanın yanan bölümünden görüntüler

Çevreden detaylar Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Yangın söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanılıyor.

Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (4)

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:45 Kaynak: AA
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Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı
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