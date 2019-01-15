Son Dakika Haberleri: Fabrikada Çıkan Yangında Tonlarca Pamuk Kül Oldu

Fabrikada Çıkan Yangında Tonlarca Pamuk Kül Oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu.

Fabrikada Çıkan Yangında Tonlarca Pamuk Kül Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın yakınından geçen yüksek gerilim hattının kopması sonucu yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında tonlarca pamuk kül olurken fabrikada da maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi

Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:34:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabrikada Çıkan Yangında Tonlarca Pamuk Kül Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]