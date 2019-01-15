Son Dakika Haberleri: Fabrikada Çıkan Yangında Tonlarca Pamuk Kül Oldu

Fabrikada Çıkan Yangında Tonlarca Pamuk Kül Oldu

1 saat önce

Fabrikada çıkan yangında tonlarca pamuk kül olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu.

Fabrikada çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Menderes Mahallesinde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika yakınından geçen yüksek gerilim hattının kopması sonucu yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası tonlarca pamuk kül olurken fabrikada da maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

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