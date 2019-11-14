Fabrikada çıkan yangında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan Hacı Al tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hacı Al'ın cenazesi Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi Gültepe Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazınına ardından Diliskelesi Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ