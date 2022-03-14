Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı - Son Dakika
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Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

14.03.2022 16:23

Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralıKOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikanın içindeki döküm makinasının patlaması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

KOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikanın içindeki döküm makinasının patlaması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 535 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan Seri Döküm isimli metal döküm fabrikasında, çalışır vaziyetteki döküm makinası büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından makinanın çevresinde bulunan Bünyamin E., Atilla A. ve İbrahim Ç. isimli 3 işçi yaralanırken, fabrikada da yangın çıktı. Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise vücudunda yanıklar oluşan yaralıların ilk tedavisini olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

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Çayırova, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı - Son Dakika
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