Fabrikada dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırldı
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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Tekkeköy
ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki (OSB
) plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Tekkeköy'de, saat 11.00 sıralarında, OSB'deki plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çevreye yoğun duman yayıldı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine fabrikaya, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 18 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Makineden çıkan yoğun duman, işçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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