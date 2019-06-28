Son Dakika Haberleri: Fabrikada dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırldı
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Fabrikada dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırldı

2 saat önce

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırldı, System.String[]
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde,  Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırıldı.  
Tekkeköy'de, saat 11.00 sıralarında, OSB'deki plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çevreye yoğun duman yayıldı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine fabrikaya, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 18 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Makineden çıkan yoğun duman, işçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
Tekkeköy, OSB, Samsun, Güncel
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