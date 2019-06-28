Fabrikada dumandan etkilenen 23 işçi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında, enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 23 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:41 Kaynak: DHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik fabrikasında, enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 23 oldu. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin tedavileri sürdürülüyor.
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