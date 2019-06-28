Son Dakika Haberleri: Fabrikada dumandan etkilenen 23 işçi hastaneye kaldırıldı
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Fabrikada dumandan etkilenen 23 işçi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında, enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 23 oldu.

Fabrikada dumandan etkilenen 23 işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik fabrikasında, enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 23 oldu. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin tedavileri sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:41 Kaynak: DHA
OSB, Organize Sanayi Bölgesi, 3. Sayfa, Güncel
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